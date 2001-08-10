Оперативники Южно-Сахалинска задержали подозреваемого в серии краж
В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступил ряд заявлений от жителей областного центра, у которых было похищено ценное имущество. Кражи были совершены в различных общественных местах, однако рассказы потерпевших, изъятые записи с камер видеонаблюдения и другие полученные полицейскими сведения указывали на то, что их совершил один и тот же злоумышленник.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, подозреваемого в данной серии краж. Им оказался 37-летний, ранее судимый житель Южно-Сахалинска.
Сыщики выяснили, что злоумышленник намеренно заходил в административные здания, супермаркеты и другие общедоступные заведения с большим потоком посетителей. Затем подозреваемый высматривал граждан, которые не следили за своим имуществом, либо кабинеты и служебные помещения, которые оказывались без присмотра.
Так, например, 26 июня вышеуказанный гражданин свободно зашел в одно из образовательных учреждений областного центра. Поднявшись по лестнице, он обратил внимание, что один из кабинетов открыт. Проникнув в помещение, злоумышленник похитил цифровой фотоаппарат, после чего свободно покинул здание. Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей.
В настоящий момент оперативникам известно не менее, чем о шести аналогичных противоправных фактах, совершенных указанным злоумышленником.
Кроме этого, правоохранителями установлена причастность подозреваемого к деяниям в сфере незаконного оборота наркотиков. При осмотре жилища мужчины оперативниками было обнаружено наркотическое средство «дезоморфин» общей массой 0,21 грамм.
По фактам краж и незаконного хранения наркотического вещества возбуждены уголовные дела, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
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