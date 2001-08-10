Сыщики Южно-Сахалинска задержали подозреваемую, пытавшуюся скрыться в другом районе

Ранее в дежурную часть управления МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от 29-летней управляющей одного из магазина ювелирных изделий, расположенного в областном центре. После ревизии женщина недосчиталась золотых украшений на сумму более 80 тысяч рублей, сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастна 32-летняя жительница Холмска, работница этой же торговой точки. Находясь на рабочем месте, злоумышленница решила заработать «легких» денег и взяла с прилавка золотой браслет и серьги. Более на работе она не появлялась.

В результате грамотно спланированного комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали женщину в момент выхода из поезда, следовавшего на юг Сахалина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.