Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2018
Сегодня 14:54
63,45|73,47|0,00
Участникам WorldSkills подыщут работу на Сахалине
14:25, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сыщики Южно-Сахалинска задержали подозреваемую, пытавшуюся скрыться в другом районе

Ранее в дежурную часть управления МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от 29-летней управляющей одного из магазина ювелирных изделий, расположенного в областном центре. После ревизии женщина недосчиталась золотых украшений на сумму более 80 тысяч рублей, сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастна 32-летняя жительница Холмска, работница этой же торговой точки. Находясь на рабочем месте, злоумышленница решила заработать «легких» денег и взяла с прилавка золотой браслет и серьги. Более на работе она не появлялась.

В результате грамотно спланированного комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали женщину в момент выхода из поезда, следовавшего на юг Сахалина. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?