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10:40, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Красногорске погиб ребенок, которого задавила мать
6 августа 2018 года примерно в 18 часов 40 минут во дворе дома № 112 по ул. Карла Маркса в селе Красногорск Томаринского района 31-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Ipsum, при начале движения не убедилась в безопасности и совершила наезд на 2-летнего ребенка, который потянулся за упавшим мячом и присел перед автомобилем. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД по Сахалинской области.
В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался при оказании медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка.
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