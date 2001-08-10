В Красногорске погиб ребенок, которого задавила мать

6 августа 2018 года примерно в 18 часов 40 минут во дворе дома № 112 по ул. Карла Маркса в селе Красногорск Томаринского района 31-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Ipsum, при начале движения не убедилась в безопасности и совершила наезд на 2-летнего ребенка, который потянулся за упавшим мячом и присел перед автомобилем. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД по Сахалинской области.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, от которых скончался при оказании медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка.