Сегодня в Южно-Сахалинске поезд столкнулся с грузовиком

Сегодня, 7 августа 2018 года, примерно в 9 часов 25 минут 24-летний водитель, управляя автомобилем «КамАЗ», двигался по улице И.П. Фархутдинова в западном направлении.

На железнодорожном переезде в районе перекрестка улицы Ленина и улицы Фархутдинова, по предварительным данным, выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал семафора, в результате чего произошло столкновение с железнодорожным локомотивом.

В результате ДТП водитель автомобиля «КамАЗ» получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.