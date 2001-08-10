Тихоокеанское
информационное агентство
7 Августа 2018
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В Долинском районе столкнулись «паджеро» и КамАЗ
11:45, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сегодня в Южно-Сахалинске поезд столкнулся с грузовиком

Сегодня, 7 августа 2018 года, примерно в 9 часов 25 минут 24-летний водитель, управляя автомобилем «КамАЗ», двигался по улице И.П. Фархутдинова в западном направлении.

На железнодорожном переезде в районе перекрестка улицы Ленина и улицы Фархутдинова, по предварительным данным, выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал семафора, в результате чего произошло столкновение с железнодорожным локомотивом.

В результате ДТП водитель автомобиля «КамАЗ» получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.

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