Оперативники Охи по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже
В дежурную часть отдела МВД России по городскому округу «Охинский» за помощью обратилась 55-летняя местная жительница. Она рассказала, что несколько часов назад на нее напал малознакомый мужчина и открыто похитил ее мобильный телефон, сообщили ТИА "Острова" в региональной полиции.
На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Опросив свидетелей, стражи порядка через несколько часов задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний, ранее неоднократно судимый житель райцентра.
Как выяснили сыщики, злоумышленник и потерпевшая распивали спиртные напитки в компании друзей. В какой-то момент, женщина вышла из комнаты, а мужчина проследовал за ней. Увидев у нее в руках гаджет, он силой вырвал его и скрылся. Похищенным имуществом подозреваемый намеревался распорядиться по своему усмотрению, но был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска. Телефон изъят и передан законной владелице.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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