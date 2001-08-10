Оперативники изъяли в областном центре крупную партию наркосодержащего растения
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 47-летний местный житель, подозреваемый в незаконном культивировании нарокосодержащих растений.
Ранее стражи порядка получили информацию о том, что указанный гражданин выращивает у себя на приусадебном участке растение, внешне похожее на коноплю.
В ходе осмотра территории, а также жилища мужчины, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 800 кустов наркосодержащего растения. Кроме этого, в одной из комнат полицейские обнаружили миску с наслоениями, в которой предположительно изготавливался наркотик.
Изъятое было направлено на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Сахалинской области, где специалисты подтвердили, что это растение рода «конопля» массой 980 грамм.
По словам злоумышленника, коноплю он вырастил и планировал использовать для личных целей.
В настоящий момент в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
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