В Долинском районе столкнулись «паджеро» и КамАЗ

Сегодня, 7 августа, примерно в 15 часов 30 минут 73-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Mini двигался в северном направлении по автодороге Южно-Сахалинск – Оха. По предварительным данным, на 32 километре он уснул за рулем и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ (автокран), двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП 72-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi Pajero Mini получила травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.