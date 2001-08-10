Тихоокеанское
информационное агентство
7 Августа 2018
Сегодня 18:56
63,50|73,41|0,00
В Долинском районе столкнулись «паджеро» и КамАЗ
16:45, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Долинском районе столкнулись «паджеро» и КамАЗ

Сегодня, 7 августа, примерно в 15 часов 30 минут 73-летний водитель автомобиля  Mitsubishi Pajero Mini двигался в северном направлении по автодороге Южно-Сахалинск – Оха. По предварительным данным, на 32 километре он уснул за рулем и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ (автокран), двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП 72-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi Pajero Mini получила травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?