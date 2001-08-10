Анивские пожарные потушили детский лагерь

В сахалинском детском лагере «Юный железнодорожник» прошло пожарно-тактическое учение. После того, как на пульт Анивского пожарного отряда поступил сигнал, огнеборцы оперативно прибыли на вызов. Перед их приездом себя успешно проявили представители добровольной пожарной дружины.

Согласно легенде, в одной из комнат произошло возгорание с последующим задымлением. Работники лагеря успели вывести детей из здания, но несколько человек остались внутри. Пожарные быстро оценили обстановку и направились вызволять попавших в беду людей. После успешной эвакуации оставшихся 2 человек огнеборцы передали пострадавших медработнику и приступили к тушению огня.

– Во время проведения учения использовался искусственный дым. Это придает реалистичности и позволяет пожарным ощутить себя в условиях возникновения реального пожара с задымлением, – рассказал заместитель начальника Анивского пожарного отряда Константин Любченко.

В учении приняли участие 5 человек личного состава и 1 единица техники. Мероприятие прошло в плановом режиме. Это необходимо, чтобы проверить готовность персонала и подразделений в случае возникновения реального пожара, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного казённого учреждения «Управление противопожарной службы Сахалинской области».