Тихоокеанское
информационное агентство
10 Августа 2018
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В Южно-Сахалинске в аварии пострадали два человека
11:18, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в аварии пострадали два человека

08 августа 2018 года, примерно в 11 часов, 28-летний водитель, управляя автомобилем «FORD FREDA», при выезде с прилегающей территории дома № 1А на улицу Ленина, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «ISUZU ELF».

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «FORD FREDA» получили телесные повреждения, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

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