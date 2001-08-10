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11:18, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске в аварии пострадали два человека
08 августа 2018 года, примерно в 11 часов, 28-летний водитель, управляя автомобилем «FORD FREDA», при выезде с прилегающей территории дома № 1А на улицу Ленина, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «ISUZU ELF».
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «FORD FREDA» получили телесные повреждения, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
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