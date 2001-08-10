Два сахалинца незаконно наловили горбуши на 48 тысяч рублей
Приговором Смирныховского районного суда двое жителей Сахалинской области признаны виновными и осуждены по ч. 3 ст. 256 УК РФ за незаконный вылов водных биологических ресурсов, совершенный в местах нереста группой лиц по предварительному сговору. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной прокуратуре.
Установлено, что подсудимые, находясь на берегу реки Терешкин ключ Смирныховского района используя запрещенное орудие лова - ставную сеть, осуществили вылов более полусотни самок горбуши в период ее нереста, причинив Российской Федерации ущерб в размере свыше 48 тысяч рублей.
Суд, с учетом возмещения в полном объеме причиненного ущерба, назначил наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
13:53 3 Августа В реновации Южно-Сахалинска будут участвовать компании с международным опытом
- 18:18 8 Августа Пенсионный фонд не хотел компенсировать пенсионерке проезд на материк
17:27 6 Августа Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
17:26 7 Августа На станции Холмск скопились десятки железнодорожных вагонов
11:18 13 Июля На Сахалине выполнили половину годового плана по модернизации железнодорожного пути
18:56 20 Июля Артобъекты финала VI национального чемпионата рабочих профессий украшают Южно-Сахалинск
14:10 20 Июля Музей книги Чехова «Остров Сахалин» поздравит Кировское с юбилеем села
- 11:45 20 Июля ВТБ начал принимать Huawei Pay в своей сети POS-терминалов
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?