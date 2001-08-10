Два сахалинца незаконно наловили горбуши на 48 тысяч рублей

Приговором Смирныховского районного суда двое жителей Сахалинской области признаны виновными и осуждены по ч. 3 ст. 256 УК РФ за незаконный вылов водных биологических ресурсов, совершенный в местах нереста группой лиц по предварительному сговору. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что подсудимые, находясь на берегу реки Терешкин ключ Смирныховского района используя запрещенное орудие лова - ставную сеть, осуществили вылов более полусотни самок горбуши в период ее нереста, причинив Российской Федерации ущерб в размере свыше 48 тысяч рублей.

Суд, с учетом возмещения в полном объеме причиненного ущерба, назначил наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.