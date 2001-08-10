Житель Шахтерска торговал инструментами, которых не было

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно с холмскими полицейскими в результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий задержан 35-летний, ранее судимый за имущественное преступление житель Шахтерска, подозреваемый в мошенничестве. Об этом ТИА «Острова» рассказали в областном УМВД.

Оперативниками установлено, что вышеуказанный гражданин при помощи сети интернет размещал на одном из популярных региональных сайтов объявления о продаже электроинструментов. Спустя некоторое время ему начали поступать звонки от потенциальных покупателей.

Вводя граждан в заблуждения, злоумышленник предлагал перевести им предоплату за доставку материала, которым по факту не располагал. Будучи уверенные в том, что мужчина говорит им правду и товар они получат, люди соглашались на сомнительную операцию. После поступления денег, подозреваемый выключал телефон, а объявления удалял. Наличные он тратил по своему усмотрению.

В настоящий момент полицейским известно не менее чем о трех фактах совершенных мошеннических действий данным гражданином.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.