Газовики Южно-Сахалинска восстанавливают снабжение 200 потребителей после повреждения сетей строителями

Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» ведут работы по восстановлению газоснабжения потребителей округа «Октябрьский» в Южно-Сахалинске, нарушенное в результате несогласованных строительных работ в охранной зоне газопровода. Об этом ТИА "Острова" сообщили в компании.

Заявка о повреждении подземного газопровода по ул. 2-я Западная в г. Южно-Сахалинске поступила диспетчеру аварийной службы АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в 17:38 12 августа.

Оперативно прибывшая на место дежурная бригада газовиков установила, что в результате применения специальной строительной техники при производстве несогласованных земляных работ в охранной зоне газопровода были повреждены подземные газовые сети среднего давления. Под руководством собственника частного земельного участка строители устанавливали забор, не получив разрешение на работы в охранной зоне газопровода и в отсутствие специалистов газовой службы. Порыв газопровода произошел, когда рабочий с использованием ямобура готовил в земле яму для опоры.

Для локализации происшествия специалисты производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в Сахалинской области вынуждены были приостановить газоснабжение 183 частных домов, а также 1 юридического лица.

«С начала года – это уже четвертый случай повреждения газопроводов в Южно-Сахалинске в результате несанкционированных работ в охранных зонах газовых сетей. В соответствии с действующим законодательством материальный ущерб будет возмещаться лицами, виновными в повреждении газопровода», - прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Лобанов.

Восстановление подачи газа планируется газовиками в ближайшее время.