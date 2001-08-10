Крупный браконьерский стан обезврежен в Смирныховском районе

Организованная группа браконьеров задержана на р. Мелкая на северо-восточном побережье Сахалина. Пятеро жителей Поронайска полностью перекрыли сетной загородкой ход горбуши на нерест и успели заготовить почти 175 кг красной икры, сообщили ТИА "Острова" в организации "Экологическая вахта Сахалина".



Браконьерский стан был обнаружен в ходе общественного контроля за соблюдением правил рыболовства на реках Смирныховского района, организованного Ассоциацией устойчивого рыболовства Северо-Востока Сахалина и "Экологической вахтой Сахалина". Операция по задержанию незаконных рыболовов была организована совместно со Смирныховским отделом рыбоохраны и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Сахалинской области.



Уровень организации преступного промысла удивил даже видавших виды оперативников и инспекторов и вполне заслуживает звания уникального. Он велся в глухой тайге, в 40 км от устья реки и за 12 км от ближайшей дороги. Загородка на реке Мелкая стояла под крутой скалой, с которой стекал крупный ручей. Подпольный икорный цех и жилой стан находились в лесу на этом ручье, в который, благодаря водопаду, не заходила горбуша, что обеспечивало икорных мастеров чистой водой в течении всего нерестового хода. Браконьеры опускали к загородке лестницу, спускались по ней со стана для вылова скопившихся за сутки самок горбуши и поднимали икру-сырец наверх, а затем убирали лестницу. Икру к скале подвозили на надувной лодке. Это позволяло не оставлять никаких следов, по которым можно было бы выйти от загородки к жилому стану и икорному производству. На километр вверх и вниз по течению от этого места подняться на этот скалистый берег с реки без специальных приспособлений было невозможно. Выгребали рыбу ночью и ранним утром, когда вероятность случайного обнаружения загородки минимальна, а в остальное время отдыхали и обрабатывали икру. Все необходимое завозили на квадроциклах кружным путем по потайной, тщательно замаскированной тропе. Возможные инциденты предполагалось разрешать с помощью двух карабинов.



Судя по найденному самодельному календарю, огромному количеству продуктов, сотням килограммов соли и десяткам куботейнеров, бригада планировала работать почти месяц и заготовить несколько тонн икры. Но успела проработать лишь четыре дня и наполнить готовой продукцией лишь семь контейнеров. Однако прошлые сезоны для них явно были более успешными – все указывало на то, что это подпольное икорное производство действовало здесь не менее 5-6 лет. Только вывоз незаконной продукции и всех вещественных доказательств занял три дня.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



"В последние годы в Мелкую заходит заметно меньше горбуши, чем в соседние реки на нашем побережье, - отметил председатель Ассоциации Северо-Востока Владимир Смирнов, - пока на реках будут такие браконьерские станы, в них можно пропускать сколько угодно горбуши – на нерест она не пройдет. Мы очень надеемся, что браконьеры понесут наказание по всей строгости Закона".