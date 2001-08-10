В Углезаводске сбили пассажира автобуса

13 августа 2018 года, примерно в 10 часов 25 минут, по предварительным данным водитель рейсового автобуса, двигающегося по маршруту «Долинск – Быков», на 14 километре осуществил остановку для высадки пассажиров в непредназначенном для этого месте. 15-летний пассажир автобуса, выйдя из него, начал перебегать дорогу перед автобусом. В результате чего, 24-летний водитель автомобиля «УАЗ ПАТРИОТ», совершил наезд на него наезд. Подросток получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.