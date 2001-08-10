На Сахалине сотрудник Госавтоинспекции предотвратил крупное хищение золотых изделий

11 августа инспектор дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД по городскому округу «Долинский» старший лейтенант полиции Дмитрий Ванюхин зашел в ювелирный магазин по личным делам. В какой-то момент он услышал крики продавщицы, которая обнаружила пропажу с одной из витрин золотых украшений.

Оценив обстановку, полицейский обратил внимание на одного из покупателей, который заметно нервничал и озирался по сторонам. Подойдя к нему страж правопорядка, спросил у мужчины, видел ли тот злоумышленника? На что гражданин ответил отрицательно и попытался уйти с магазина. Инспектор понял, что он причастен к пропаже украшений и перегородил ему выход.

Чутье и опыт не подвели полицейского - под свитером у злоумышленника обнаружился латок с крадеными украшениями. Задержав подозреваемого, страж порядка попросил персонал магазина вызвать наряд полиции.

При проверке по базе данных была установлена личность задержанного. Им оказался 35-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угон.

Как пояснил злоумышленник, он пришел в магазин намеренно для совершения противоправного деяния, но не ожидал, что будет пойман с поличным.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и статьей 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.