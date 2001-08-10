Житель Сахалина потратил деньги, которые ему давали как залог

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску задержан 29-летний, ранее судимый житель областного центра, подозреваемый в мошенничестве, сообщили ТИА «Острова» в региональной полиции.

Установлено, что вышеуказанный гражданин продавал свою квартиру через услуги риелторов. Через некоторое время с ним связался покупатель – 55-летняя заявительница.

Чтобы мужчина не продавал квартиру другим людям, потерпевшая внесла ему задаток в размере 100 тысяч рублей, но ввиду финансовых трудностей не смогла впоследствии купить жилище. Женщина решила вернуть свои денежные средства и попыталась связаться со злоумышленником, но его телефон был уже недоступен. Как выяснилось в ходе разбирательства, деньги потерпевшей он потратил по личному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.