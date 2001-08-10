В Холмске доверчивая женщина отдала банковскую карту гостю-злодею
Вчера вечером в дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 49-летней местной жительницы. Она рассказала стражам порядка, что кто-то похитил с ее банковской карты денежные средства. Позже в беседе с оперативниками женщина уточнила, что в момент кражи у нее гостил знакомый, сообщили ТИА «Острова» в УМВД по Сахалинской области.
В ходе разбирательства сотрудники полиции задержали подозреваемого. Как и предполагали сыщики, им оказался приятель потерпевшей – 48-летний, ранее неоднократно судимый за кражи житель райцентра. Мужчина был задержан по горячим следам и доставлен в отдел полиции.
Как пояснил злоумышленник, хозяйка попросила его сходить в магазин, дав при этом свою банковскую карту и сообщив пин-код от нее. Выйдя на улицу подозреваемый дошел до ближайшего банкомата, снял 12 тысяч рублей и потратил по своему усмотрению. Карту за ненадобностью он выкинул.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - основания задержания подозреваемого.
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