В Холмске полицейские изъяли у местного жителя более 160 кустов конопли

Сотрудниками отдела МВД России по Холмскому городскому округу в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в рамках операции «Мак» установлен 53-летний, ранее судимый местный житель, подозреваемый в незаконном культивировании наркосодержащих растений.

Сыщики выяснили, что вышеуказанный гражданин на своем приусадебном участке незаконно выращивал растение рода «конопля». Всего было обнаружено и изъято более 160 кустов, сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.

По словам злоумышленника, наркосодержащие растения он культивировал, чтобы впоследствии сделать из них наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.