ФСБ задержала сахалинца, ловившего рыбу

В рамках операции «Путина-2018» сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области совместно с Поронайским линейным отделом полиции Сахалинского ЛО МВД России на транспорте на участке р. Таранка, расположенном в 5 км севернее устья р. Поронай, задержан гражданин Российской Федерации, осуществлявший незаконный вылов рыб лососёвых пород. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

В ходе задержания в лодке браконьера обнаружены ставная сеть, использовавшаяся им для перекрытия реки, и 12 мешков с уловом. В общей сложности изъято 242 хвоста красной рыбы, которую злоумышленник намеревался реализовать на незаконных скупках в г. Поронайске.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК России «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».