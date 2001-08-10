Пятеро жителей Поронайска нелегально убивали горбушу ради икры

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области совместно с представителями СКТУ ФАР в рамках операции «Путина-2018» в районе реки Мелкая Смирныховского района задержаны пять жителей Поронайска, подозреваемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном полиции.

Установлено, что вышеуказанные граждане осуществляли вылов рыбы горбуши с целью добычи красной икры. Для этого злоумышленники использовали сеть и бредень, являющиеся браконьерскими орудиями лова.

При осмотре прилегающей территории оперативниками обнаружена выкопанная яма, в которой находились семь пластмассовых контейнеров с заготовленной икрой. Кроме этого, в постройке, где в период незаконного вылова проживали злоумышленники, изъято две единицы охотничьего оружия, на которые документы никто из граждан предоставить не смог.

Всего из незаконно добытой рыбы подозреваемые изготовили более 180 килограмм икры, причинив своими действиями ущерб государству на сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Водные биоресурсы изъяты и переданы на ответственное хранение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкции вышеуказанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.