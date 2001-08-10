Охинские полицейские оперативно задержали подозреваемого в краже
Вчера вечером в дежурную часть отдела МВД России по городскому округу «Охинский» поступило заявление от 50-летней местной жительницы. Она рассказала, что кто-то похитил у нее из квартиры золотые украшения. Позже в беседе с оперативниками женщина уточнила, что в момент кражи принимала у себя гостя, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, причастного к данному деянию. Как и предполагали полицейские, им оказался знакомый потерпевшей – житель райцентра 2002 года рождения.
Стражи порядка выяснили, что молодой человек гостя у потерпевшей, обратил внимание на украшения, находящиеся в комнате. Дождавшись, когда женщина не будет наблюдать за его действиями, он присвоил их себе, после чего под благовидным предлогом покинул жилище.
Похищенным злоумышленник намеревался распорядиться по своему усмотрению, но был оперативно установлен сотрудниками полиции. Золотые изделия изъяты и будут возвращены законной владелице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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