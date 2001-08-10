В Южно-Сахалинске полицейские задержали подозреваемого в грабеже

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил, что кто-то похитил его планшет. Сумма ущерба составила около 12 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в региональной полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый гражданин 1986 года рождения.

Как выяснили стражи правопорядка, потерпевший и злоумышленник распивали спиртные напитки в компании знакомых. Последний, увидев у мужчины в руках гаджет, силой вырвал его и скрылся. Похищенное имущество он сдал в ближайший ломбард, а вырученными средствами распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.