В Охе сотрудники уголовного розыска раскрыли угон автомобиля

В отдел МВД России по городскому округу «Охинский» от 35-летней местной жительницы поступило заявление об угоне автомобиля отечественного производства со двора дома. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудникам полиции поступила оперативная информация о возможной причастности к данному деянию несовершеннолетнего местного жителя. В ходе ее проверки выяснилось, что указанный молодой человек, ранее судимый за угон, проник в салон транспортного средства, запустил двигатель и тронулся с места. Неподалеку от места угона он бросил транспорт, где в дальнейшем автомобиль был обнаружен и возвращен законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (угон).

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.