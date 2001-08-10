В Южно-Сахалинске машина насмерть переехала женщину

17 августа 2018 года, около часа ночи, 26-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Vista», двигался в южном направлении, по автодороге «Южно-Сахалинск-Оха». В районе 8 километра, он совершил наезд на 31-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, лежала на проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.