Тихоокеанское
информационное агентство
17 Августа 2018
Сегодня 16:47
66,89|76,06|0,00
В Южно-Сахалинске машина насмерть переехала женщину
13:57, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске машина насмерть переехала женщину

17 августа 2018 года, около часа ночи, 26-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Vista», двигался в южном направлении, по автодороге «Южно-Сахалинск-Оха». В районе 8 километра, он совершил наезд на 31-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, лежала на проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?