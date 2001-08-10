В Поронайске 27-летний мужчина чуть не зарезал родственника

16 августа в отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило сообщение от бригады медиков одной из больниц райцентра о том, что оказана помощь 35-летнему местному жителю. У мужчины диагностирована колото-резаная рана грудной клетки, квалифицирующаяся как тяжкий вред здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной полиции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 27-летнего, ранее судимого родственника потерпевшего, причастного к данному деянию.

Как выяснили оперативники, между указанными лицами произошел конфликт на личной почве, переросший в драку. В какой-то момент подозреваемый схватил нож и нанес потерпевшему один удар в область груди, причинив тем самым умышленный вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.