По пути на Лиственничное опрокинулся автомобиль

16 августа 2018 года, примерно в 16 часов 50 минут, 31-летний водитель, водитель, управляя автомобилем «TOYOTA CROWN», двигался по автодороге «Лиственничное – Охотское», в западном направлении. В районе 3 километра, не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП автомобиль и 37-летний пассажир получили телесные повреждения, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении ГИБДД.