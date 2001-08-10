Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2018
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В Южно-Сахалинске машина насмерть переехала женщину
13:08, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

По пути на Лиственничное опрокинулся автомобиль

16 августа 2018 года, примерно в 16 часов 50 минут, 31-летний водитель, водитель, управляя автомобилем «TOYOTA CROWN», двигался по автодороге «Лиственничное – Охотское», в западном направлении. В районе 3 километра, не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП автомобиль и 37-летний пассажир получили телесные повреждения, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении ГИБДД.

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