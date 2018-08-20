Оперативники Тымовского района изъяли у местного жителя два ружья

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Тымовскому городскому округу в результате розыскных мероприятий установлен 40-летний житель села Усково, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной полиции.

Ранее полицейским поступила оперативная информация, что указанный житель хранит у себя дома огнестрельное оружие и патроны к нему.

В ходе осмотра его жилища, стражи порядка обнаружили в одной из комнат двуствольное ружье 12 калибра и гладкоствольное ружье 28 калибра, а также 52 боевых патрона к ним. Документы, разрешающие хранение данных предметов, у мужчины отсутствовали.

По словам гражданина, оружие он нашел в лесном массиве села и планировал использовать в личных целях.

В настоящий момент указанный «арсенал» изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.