Углегорские полицейские изъяли более 250 кустов наркосодержащих растений у двоих граждан

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Углегорскому району в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое местных жителей 1977 и 1980 года рождения, подозреваемых в незаконном культивировании наркосодержащих растений.

Ранее полицейские получили оперативную информацию, что указанные люди имеют при себе запрещенные к обороту средства. Остановив машину злоумышленников в районе мыса Ламанон, был произведен досмотр автомобиля. В ходе досмотра стражи порядка обнаружили в салоне и багажнике иномарки растительную массу, схожую с растением рода «конопля», сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

При дальнейшем разбирательстве сотрудники полиции произвели осмотры их жилищ. В квартире первого мужчины оперативники изъяли 188 кустов растения рода «мак», после чего, его знакомый сообщил сыщикам о местоположении оставшихся наркосодержащих растений, в результате было обнаружено и изъято еще 67 кустов конопли.

По словам злоумышленников, наркосодержащие растения они культивировали, чтобы впоследствии сделать из них наркотик для личного употребления.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 231 (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) и статьей 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.