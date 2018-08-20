Тихоокеанское
информационное агентство
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В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе погибла женщина
15:50, 20.08.18 | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе погибла женщина

17 августа 2018 года, примерно в 19 часов 25 минут, 27-летний водитель, управляя автомобилем  «SUВАRU LЕGАСУ», двигался по улице Комсомольской, в северном направлении. В районе дома № №282А, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном УГИБДД.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится поверка.

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