В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе погибла женщина

17 августа 2018 года, примерно в 19 часов 25 минут, 27-летний водитель, управляя автомобилем «SUВАRU LЕGАСУ», двигался по улице Комсомольской, в северном направлении. В районе дома № №282А, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном УГИБДД.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится поверка.