Тихоокеанское
информационное агентство
22 Августа 2018
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В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе погибла женщина
12:11, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Охинском районе в аварии погиб пассажир "ниссана"

20 августа, примерно в 21:00, 33-летний водитель, управляя автомобилем  NISSAN R`NESSA, двигался по автомобильной дороге, которая ведет к селу Некрасовка, в северном направлении.   На 7 километре,  по предварительным данным, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства на проезжей части.

Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, в результате ДТП 32-летний пассажир погиб на месте происшествия, водитель получил телесные повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

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