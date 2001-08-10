67,18|77,35|0,00
12:11, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Охинском районе в аварии погиб пассажир "ниссана"
20 августа, примерно в 21:00, 33-летний водитель, управляя автомобилем NISSAN R`NESSA, двигался по автомобильной дороге, которая ведет к селу Некрасовка, в северном направлении. На 7 километре, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства на проезжей части.
Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, в результате ДТП 32-летний пассажир погиб на месте происшествия, водитель получил телесные повреждения. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
17:41 16 Августа В Южно-Сахалинске стартовало летнее первенство по лыжным гонкам
16:37 16 Августа Сахалинцев приглашают на торжественную церемонию вручения премии «Спортивная элита»
- 17:00 16 Августа Южно-сахалинских учителей научат правильно приобщать к здоровому образу жизни
- 17:07 16 Августа Более ста сахалинских инвалидов уже поправили здоровье благодаря уникальному проекту творческой реабилитации
13:36 25 Июля Владимир Путин в беседе с Олегом Кожемяко оценил перспективы строительства моста между Сахалином и материком
10:50 25 Июля В Томаринском районе состоялось открытие молодёжного форума "Томаринский казачок"
- 10:46 25 Июля Руководителя Государственной жилищной инспекции Сахалинской области уволили
- 16:24 25 Июля Пройти бесплатное обследование на ВИЧ приглашают южносахалинцев
Выбор редакции
- 15:51 Вчера Сахалинские всадники определили лучших на соревнованиях в Новоалександровске
- 10:26 Вчера Завершается прием заявок на кубок мэра Южно-Сахалинска по теннису
- 18:02 20 Августа Для педагогов-«дошкольников» из Южно-Сахалинска начались курсы по робототехнике
- 17:59 20 Августа Артем Хуснулгатин и Константин Сек стали победителями турнира по быстрым шахматам в Холмске
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?