20 августа, примерно в 21:00, 33-летний водитель, управляя автомобилем NISSAN R`NESSA, двигался по автомобильной дороге, которая ведет к селу Некрасовка, в северном направлении. На 7 километре, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства на проезжей части.

Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, в результате ДТП 32-летний пассажир погиб на месте происшествия, водитель получил телесные повреждения. По факту ДТП проводится проверка.