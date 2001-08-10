79 кустов мака изъяли углегорские полицейские
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Углегорскому району задержан 52-летний житель села Краснополье, который незаконно культивировал на своем приусадебном участке наркосодержащие растения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
До этого полицейские получили оперативную информацию, что мужчина выращивает наркосодержащие растения. После задержания нарушитель пояснил, что растение рода «мак» он вырастил, чтобы впоследствии сделать наркотик для личного употребления. Всего было обнаружено и изъято 79 кустов мака, по результатам проведенной экспертизы, масса маковой соломы составила 52,2 грамма.
В ходе обыска у злоумышленника также обнаружены и изъяты предметы, приспособленные для изготовления и употребления наркотических средств с остатками ацетилированного опия. Известно, что владелец участка ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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