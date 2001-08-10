В Охе ночью угнали автомобиль

Сегодня ночью, 22 августа, в отдел МВД России Охи с заявлением обратился 81-летний местный житель. Мужчина рассказал, что кто-то угнал его автомобиль со двора дома, в котором он проживает. Ущерб потерпевший оценил в 200 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В результате розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность гражданина, причастного к противоправному деянию. Им оказался житель райцентра 2003 года рождения, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за противоправное деяние.

В течение нескольких часов стражи порядка установили местонахождение подростка.

Как выяснили сыщики, молодой человек находился в районе улицы Комсомольской, когда обратил внимание на отечественный автомобиль заявителя. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник взломал замок и проник в салон. Запустив двигатель, он использовал транспортное средство по своему усмотрению, после чего бросил и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации – угон. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.