Сахалинка присвоила чужой телефон и теперь может сесть за кражу

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Тымовскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий установлена 43-летняя жительница райцентра, подозреваемая в краже мобильного телефона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Выяснилось, что женщина находилась в одном из кафе Тымовска, когда обратила внимание на то, что один молодой человек забыл свой гаджет на столике и вышел на улицу. Убедившись в том, что за ее действиями никто не наблюдает, злоумышленница присвоила себе телефон стоимостью более 30 тысяч рублей и скрылась.

Похищенный аппарат она использовала для личных нужд, пока не была задержана сотрудниками полиции. Гаджет изъят и будет возвращен законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.