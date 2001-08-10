Из Охи в Южно-Сахалинск доставили раненую 10-месячную девочку

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту поступления в больницу города Охи Сахалинской области девочки с ранениями грудной клетки. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. В ходе следствия будет дана оценка действиям контролирующих органов, а также правовая оценка действиям родителей ребенка.

Ночью рейсом санавиации из Охи в Южно-Сахалинск доставили 10-месячную девочку. Ранее ребёнка госпитализировали в реанимацию Охинской центральной районной больницы с ножевыми ранениями. Оценив состояние младенца, медики приняли решение о его эвакуации в областной центр, для этого по поручению губернатора региона Олега Кожемяко был организован специальный авиарейс. Ситуацию с оказанием медицинской помощи девочке на особом контроле держит областное министерство здравоохранения, сообщили ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

- В Оху на самолёте отправилась врачебная бригада, которая впоследствии следила за состоянием ребенка во время полёта. В Южно-Сахалинск самолёт прилетел в ночь со среды на четверг. Дальнейшее лечение девочки будет проходить в детской областной больнице. Сейчас она находится в реанимации. Состояние её здоровья оценивается, как стабильно тяжёлое, – сообщили в детской областной больнице.