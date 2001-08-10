Тихоокеанское
информационное агентство
24 Августа 2018
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11:35, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

При ДТП в Ногликах пострадали два человека

23 августа 2018 года, примерно в 13:10, 47-летний водитель автомобиля Kia Bongo, двигался в восточном направлении по улице Советской в Ногликах. В районе дома №59, при повороте налево не уступил дорогу водителю автомобиля Toyota Carina, двигавшемуся во встречном направлении и совершил с ним столкновение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили травмы.

Проводится проверка.

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