В Корсакове в ночь на пятницу убили жителя Холмского района

Сегодня, 24 августа, рано утром в следственный отдел по Корсакову поступило сообщение об убийстве. В одной из квартир дома № 19А по улице Адмирала Макарова обнаружили тело 42-летнего жителя села Чехов. Об этом стало известно в 4 часа.

По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний уроженец Холмского района. Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «убийство».

По версии следствия, потерпевший и подозреваемый проживали по вышеуказанному адресу. В ночь с 23 на 24 августа пьяный подозреваемый в ходе конфликта с потерпевшим нанес ему удары ножом по различным частям тела. От полученных ножевых ранений последний скончался на месте происшествия.

По уголовному дела проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили astv.ru в региональном следственном управлении СУ СК России по Сахалинской области.