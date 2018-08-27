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11:49, 27.08.18 | Новости происшествий Сахалина и Курил
Квартиру в Корсакове тушили 11 человек
Накануне, 26 августа, в 13.51 диспетчеру Корсаковского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в одной из квартир жилого пятиэтажного дома на ул. Портовая. Первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. К этому моменту из окон уже валил сильный дым, горела квартира на пятом этаже. Также была угроза, что огонь перекинется на чердак.
Пожар локализовали в 13.59, а в 14.30 полностью ликвидировали. С огнем боролись 11 человек и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщили ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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