Тихоокеанское
информационное агентство
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Квартиру в Корсакове тушили 11 человек
11:49, 27.08.18 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Квартиру в Корсакове тушили 11 человек

Квартиру в Корсакове тушили 11 человек

Накануне, 26 августа, в 13.51 диспетчеру Корсаковского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в одной из квартир жилого пятиэтажного дома на ул. Портовая. Первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. К этому моменту из окон уже валил сильный дым, горела квартира на пятом этаже. Также была угроза, что огонь перекинется на чердак.

Пожар локализовали в 13.59, а в 14.30 полностью ликвидировали. С огнем боролись 11 человек и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщили ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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