Пьяная сахалинка несколько раз ударила знакомого молотком по голове

Вечером, 27 июля, в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району поступило сообщение фельдшера районной больницы о том, что оказана медицинская помощь 42-летнему жителю Шахтерска. У мужчины диагностированы раны головы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По горячим следам сотрудники полиции установили обстоятельства случившегося и задержали причастную к данному деянию гражданку – 48-летнюю местную жительницу.

Предварительно установлено, что потерпевший и подозреваемая распивали вместе спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой гражданка взяла в кладовой комнате молоток и нанесла им несколько ударов по голове потерпевшего.

С места происшествия изъят молоток и другие предметы, указывающие на противоправность совершенного деяния. Подозреваемая дала признательные показания, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело.