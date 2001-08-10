К южносахалинке через незапертую дверь пробрался вор
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о краже обратилась 28-летняя жительница областного центра. Девушка сообщила, что кто-то проник в ее квартиру, откуда похитил наручные часы и кошелек с банковской картой, с которой впоследствии похитили больше 7 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В ходе грамотно спланированных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена, а сам он задержан. Им оказался гражданин, ранее неоднократно судимый. Мужчина рассказал полицейским, что поздней ночью он зашел в подъезд, где проживает потерпевшая, и стал дергать за ручки дверей, в надежде, что одна из них окажется незапертой. Так и вышло. Проникнув в квартиру потерпевшей, он вытащил из дамской сумочки кошелек и часы, после чего поспешил скрыться. Забрав банковскую карту из похищенного кошелька, мужчина совершил различные покупки на вышеуказанную сумму.
По признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.
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