Представившись работником банка, мошенник похитил у женщины сбережения
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 53-летней местной жительницы. Путем обмана злоумышленник похитил у женщины более 40 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Установлено, что потерпевшая находилась дома, когда на ее мобильный телефон позвонил неизвестный. Представившись работником банка, он предложил женщине взять кредит на выгодных условиях в 300 тысяч рублей, но для этого нужно оформить страховое обеспечение в размере 40 тысяч 860 рублей.
Будучи уверенной в том, что с ней разговаривает сотрудник банка, потерпевшая перевела на карту злоумышленника вышеуказанную сумму. Получив денежные средства, мошенник бросил трубку и более на связь не выходил.
В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному деянию.
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