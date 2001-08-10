6 иностранцев фиктивно прописал у себя сахалинец

Полицией Смирных выявлен факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Установлено, что 51-летний местный житель осуществил постановку на миграционный учет в своей квартире шестерых граждан из ближнего зарубежья. При этом указанные лица на данной жилплощади никогда не проживали.

Таким образом, в действиях подозреваемого содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.