Поддельные документы могут обернуться для сахалинца крупным штрафом

Сотрудниками отдела МВД России по Углегорскому району на 320 километре автодороги «Невельск-Томари-аэропорт Шахтерский» был остановлен автомобиль иностранного производства. Как выяснилось, иномаркой управлял 47-летний житель села Краснополье Углегорского района.

Во время проверки документов установлено, что гражданин предъявил свидетельство о регистрации транспортного средства, которое согласно заключению эксперта, не соответствует по способу печати и наличию специальных средств защиты, то есть является подложным.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Данное противоправное деяние наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, гражданин допрошен в качестве подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.