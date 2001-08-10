В Тымовском районе при ДТП погибла женщина

29 августа в 11:00, 49-летняя женщина водитель, управляя автомобилем Toyota land cruiser, двигалась на север по автодороге «Южно-Сахалинск - Оха» в Тымовском районе. По предварительным данным, на 456 км, не справилась с управлением, совершила съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Два пассажира, находящиеся в автомобиле получили травмы.

Проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.