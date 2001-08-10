В Корсакове пенсионеру за убийство дали 8 лет

Корсаковский городской суд вынес приговор в отношении 61-летнего жителя Южно-Сахалинска. Его признали виновным в совершении убийства. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Сахалинской областной прокуратуре.

Суд установил, что в ноябре 2017 года в обеденное время, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в частном жилом доме ДНТ «Радуга» села Третья Падь, Корсаковского района в ходе распития спиртных напитков с двумя жителями Корсаковского района, в результате совестного конфликта причинил одному из них множественные телесные повреждения от которых потерпевший потерял сознание. Осужденный убедившись, что потерпевший находится в бессознательном состоянии связал руки и обвязал шею потерпевшего веревкой и вытащил тело на улицу, оставив его лежать на земле без верхней теплой одежды в условиях отрицательной температуры.

Через некоторое время осужденный, убедившись, что потерпевший мертв с целью сокрытия следов преступления вывез труп последнего на своем автомобиле в лесополосу села Третья Падь Корсаковского района.

В ходе судебного заседания осужденный вину не признал, в содеянном не раскаялся.

С учетом всех обстоятельств дела, дерзости совершенного преступления, а также личности виновного, ранее не имевшего судимости, суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде реального лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.