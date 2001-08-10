В Долинском районе сбили пешехода

30 августа 2018 года, примерно в 21 час 35 минут, 22 – летний водитель автомобиля «Daihatsu Terios», двигался в восточном направлении по автодороге «Долинск-Быков». На 7 км, совершил наезд на женщину-пешехода, находившуюся на проезжей части без цели ее перехода.

В результате дорожно – транспортного происшествия 27 – летняя женщина, от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.