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10:56, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Поронайском районе при ДТП погиб водитель «КАМАЗа»
30 августа 2018 года, примерно в 12 часов 00 минут, 32 – летний водитель автомобиля «КАМАЗ», двигался в восточном направлении по технологической автодороге «Победино - Соболиное». На 14 км, не справился с управлением транспортного средства и совершил опрокидывание автомобиля в кювет.
В результате дорожно – транспортного происшествия водитель, от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи при транспортировке в медицинское учреждение.
По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
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