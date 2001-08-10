В Поронайском районе при ДТП погиб водитель «КАМАЗа»

30 августа 2018 года, примерно в 12 часов 00 минут, 32 – летний водитель автомобиля «КАМАЗ», двигался в восточном направлении по технологической автодороге «Победино - Соболиное». На 14 км, не справился с управлением транспортного средства и совершил опрокидывание автомобиля в кювет.

В результате дорожно – транспортного происшествия водитель, от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи при транспортировке в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.