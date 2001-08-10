Пытавшийся убить жену охинец оспорил решение суда

Вечером 8 сентября 2017 года в Охе местный житель 35-летний местный житель, в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности к супруге, воспользовавшись тем, что она уснула и не может оказать сопротивление, нанес ей не менее 5 ударов клинком охотничьего ножа в область головы, шеи, спины и передней поверхности грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя, фактических обстоятельств дела, данных о личности виновного суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с данным приговором, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке в связи с суровостью назначенного наказания.

Прокурор, участвовавший в суде апелляционной инстанции, изучив материалы дела, данные о личности осужденного предложил судебной коллегии по уголовным делам областного суда признать приговор законным и обоснованным. Апелляционным определением от 20 августа приговор оставлен без изменения, жалоба осужденного без удовлетворения, сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре.