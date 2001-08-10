Сотрудник магазина украл товара 300 тысяч рублей в Поронайске
В дежурную часть полиции Поронайска с заявлением о краже обратился индивидуальный предприниматель. Заявитель пояснил, что после ревизии на складе работники обнаружили крупную недостачу товара на сумму в 300 тысяч рублей.
Как сообщили ТИА "Острвоа" в УМВД России по Сахалинской области, злоумышленником оказался один из сотрудников предприятия - 35-летний житель райцентра. Он работал на складе, где хранился товар и имущество предприятия. Как оказалось, мужчина на протяжении нескольких месяцев периодически похищал со склада различные товары целью перепродажи.
Впоследствии часть похищенного была обнаружена и изъята в квартире подозреваемого. Другую часть краденного он уже успел продать третьим лицам, а полученные наличные потратить по своему усмотрению. Также правоохранителями было установлено, что иногда совершать хищение товара злоумышленнику помогал его коллега – 33-летний ранее судимый житель Поронайска.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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