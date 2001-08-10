Пьяную сахалинку остановили сотрудники дорожной полиции

Сотрудниками ДПС Южно-Сахалинска была остановлена иномарка. За рулем находилась 42-летняя жительница областного центра.

При общении с женщиной сотрудники полиции почувствовали сильный запах алкоголя, речь гражданки также была несвязной. Она незамедлительно была отстранена от управления транспортным средством.

Проверка по базе данных показала, что в июне гражданка была лишена водительских прав за езду в нетрезвом виде сроком на 18 месяцев.

За аналогичное правонарушение в отношении указанной гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Транспортное средство изъято и помещено на спецстоянку, сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области.