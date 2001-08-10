Серийных воров задержали на Сахалина

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 58-летнего жителя областного центра о том, что в принадлежащий ему торговый павильон путем срыва замка проникли неизвестные, похитив продукты питания и напитки на общую сумму 9 500 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленников была установлена. Ими оказались жители областного центра 17, 19 и 20-ти лет. Данную кражу запечатлела камера видеонаблюдения. Установлена причастность данных граждан к совершению целой серии аналогичных преступлений. Молодые люди одевали маскирующие предметы одежды и при помощи орудия взлома совершали многочисленные кражи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «в, б, а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.